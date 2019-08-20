Цхинвал, , 22:27 — REGNUM

Юго-Осетинский государственный университет им. А. А. Тибилова подписал соглашения с более чем тридцатью ведущими вузами России, сообщил журналистам ректор университета Вадим Тедеев.

Юго-Осетинский государственный университет им. А. А. Тибилова Cominf.org

Последнее из российских высших учебных заведений, с которым подписано соглашение, — РУДН. Как утверждает Тедеев, в данном взаимодействии заинтересованы все стороны. Ректор указал, что сотрудники ЮГОУ получают возможность писать диссертации в российских вузах. Российские вузы, в свою очередь, заинтересованы во взаимодействии по таким направлениям, развивающимся в ЮГОУ, как кавказоведение, русская и осетинская филология.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что в приемную кампанию 2019 года в Юго-Осетинский государственный университет им. А. А. Тибилова на дневное отделение поступило на 20% больше иностранных граждан, чем в прошлом году. Среди них — жители различных регионов Российской Федерации, в том числе Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, а также граждане Таджикистана, Узбекистана и Абхазии.

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