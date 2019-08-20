Ростов-на-Дону, , 22:25 — REGNUM

Жена российского гражданинаКонстантина Ярошенко, находящегося в заключении в США, заявила об отсутствии медицинской помощи супругу. Виктория Ярошенко отметила, что его состояние здоровья ухудшается.

«Сказал, что лечится чем может, медицинская помощь не оказывается, [нога] болеть не перестает, ухудшается состояние, поэтому, говорит, решил пчелами лечиться. Говорит, что нога уже болит ужасно, ходить очень тяжело», — цитирует супругу Ярошенко ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году американский суд приговорил Ярошенко к тюремному заключению за контрабанду наркотиков. Его похитили в Либерии в 2010 году, обвинили в торговле наркотиками и приговорили в 20 годам тюрьмы.