Екатеринбург, , 21:48 — REGNUM

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высоко оценил работу силовых ведомств в ходе празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению главы, работа силовиков в праздничные дни была «безупречной».

"Мы редко вас благодарим, и это наше упущение», — сказал градоначальник полицейским, МЧС и других профильных ведомств.

Напомним, День города объединил более 1 млн 200 тысяч человек в Екатеринбурге.17 августа 2019 года столица Среднего Урала отметила своё 296-летие.

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