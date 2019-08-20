Астрахань, , 20:49 — REGNUM

В Астрахани с начала 2019 года было ликвидировано почти две тысячи несанкционированных свалок. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ликвидацией стихийных свалок занимается муниципальное предприятие «Чистый город», в котором работают более 300 специалистов по благоустройству. Больше всего мусора вывезли с улиц Бакинской, Трофимова, Набережной реки Царев, Грановского, Староверова. В 2019 году сообщений о несанкционированных свалках было на 400 больше, чем за аналогичный период 2018 года.

С улиц областного центра убрали более 30 тысяч тонн мусора. Для этого было задействовано 20 единиц спецтехники и около 50 сотрудников муниципального предприятия. Убирать улицы и парки также помогают дворники.