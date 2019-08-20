20 августа 2019 | Время чтения 9 мин

Современный протест – естественный продукт своего времени. Он долго вызревал в недрах общества и после пенсионной реформы вышел на поверхность. Он зрел от выборов к выборам, где побеждала «Единая Россия», после чего каждый год образование и медицина становились всё дороже и всё хуже, а налоги всё выше. Добрались до пенсионеров.

Александр Халдей, , 21:31 — REGNUM

В московской моде на протесты обозначилось новое поколение. Это то самое непоротое и непуганое поколение времён либерализации и демократии, для представителей которого 90-е годы — это время их рождения, а рассказы о репрессиях — это преданья старины глубокой. Они незаметно подросли, пока старшие два с половиной десятилетия сражались за денежные знаки, осмотрелись и успели понять, что в этом мире есть два главных закона: «не верь, не бойся, не проси» и «каждый сам за себя».

Участники протестных акций в Москве Георгий Балаков © ИА REGNUM

Всё, что сверх того — то от лукавого. Эти новые люди презирают политиков, центральное телевидение, его пропаганду и пропагандистов, не понимают геополитики, считая её конспирологией для глупцов. Они сочетают очень неглубокое образование с запредельной наивностью, дилетантизм с морализмом, не любят всякое государство, всякую религию, всякую элиту, любой порядок этого мира для них негоден.

Они не считают себя связанными с делами отцов и детей (мой дед брал Берлин, а я не брал, и потому вера в великий народ — это не про нас).

Самой большой глупостью они считают разделение мира на своих и чужих. Верят в способность творчества быть средством решения всех жизненных проблем. Презирают ту систему, в которой росли и где их учили квалифицированному потребительству, тщательно уберегали от идеологии и прививали почтение к скромному обаянию буржуазии.

В результате уберечься от идеологии не получилось. Она возникла спонтанно и оказалась в острой оппозиции к существующему официозу. По сути, система либерального капитализма взрастила своих могильщиков.

Виктор Васнецов. Могильщик. 1871

Это поколение стихийного протеста ещё далеко не социалисты. Так глубоко они думать не в состоянии — не тот уровень образования. Это такие современные социальные Маугли. Они — потерянное поколение, застрявшее между временами, как лодка между скалами.

У каждого времени и у каждой эпохи есть своё потерянное поколение. У Пушкина и Лермонтова это были Онегин и Печорин. У Э.М. Ремарка и Э. Хемингуэя — герои их романов. Это были те, чья молодость пришлась на время между двумя мировыми войнами. В США потерянное поколение прошло через Вьетнам, в СССР — через Афганистан и перестройку. И вот теперь подросли потерянные дети эпохи первоначального накопления капитала.

Это не конфликт отцов и детей, это продукт гниения и разложения самой системы ценностей современного им недоразвитого капитализма. Греф, Кудрин, Чубайс, Силуанов — это те, кого они презирают не меньше, чем Зюганова, Соловьёва и Киселёва, а также Навального и тех, кого ему заказали компрометировать. Ни власть, ни оппозиция уже не имеют на них влияния.

Ходорковский с Шендеровичем для них так же не существуют, как и Венедиктов с Акуниным и Собчак. Это прошлый век. У них свои герои. Они всё переделают по-своему. Это другое поколение. Именно из них начинает подспудно формироваться будущая контрэлита, которая через 10−15 лет планирует завладеть политической сценой.

Первое, что они ощущают — это потребность отречься от старого мира и отряхнуть его прах со своих ног. Они не боятся увольнений и арестов, тюрем и преследований. Они не росли в атмосфере страха.

Задержания в ходе несогласованных протестных акций в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это уже нонконформисты, хотя ещё далеко не революционеры. Но их эволюция идёт в эту сторону потому, что элита не собирается с ними говорить и давать им социальные лифты и место под солнцем. Там всё занято платными лизоблюдами, которых они презирают. Во всяком случае, они именно так чувствуют этот мир.

Хотите увидеть портрет героя нашего нового времени? Не поленитесь, зайдите в Ютубе на страничку Юрия Дудя. Пусть вас не смущают некоторые его девичьи повадки в виде длинных, по кончики как бы зябнущих пальчиков рукавов свитера (немыслимый для ортодоксального мужика атрибут одежды), и периодическое закрывание ладошками лица от «кошмара-кошмара» в рената-литвиновском стиле «Боже, как страшно жить!».

В этом закутке зреют те, кого мы пока высокомерно не видим или не считаем проблемой. И напрасно. Это не некие чудаковатые хипстеры. Это те, кто сейчас наполняет собой московские площади и ломает сценарии столичных политических пасьянсов. И имеет серьёзное намерение стать локомотивом ныне пока инертных, но уже весьма рассерженных региональных масс.

Дудь и Собчак Цитиата YouTube-канала

Именно так выращенная в закутке субкультура становится со временем господствующим течением мысли. Это испытанная технология имплементации новых господствующих течений в общество. Им сейчас 15−30 лет. Сколько их? Вот что пишет об этом ТГ-канал Shumanov:

«Волна поддержки московского протеста со стороны селебов (с числом подписчиков в соцсетях).

Музыканты:

Face (2.7 млн), Oxxxymiron (5 млн), Кровосток (0.1 млн), IC3PEAK (0.9 млн), Noize MC (2 млн) Loqiemean (0,5 млн), Элизиум (0.1 млн), Вася Обломов (0.6 млн), М. Покровский/Ногу свело (0.2 млн), Порнофильмы (0.1 млн), SCHOKK/Dima Bamberg (0.3 млн), Legalize MC (0.3 млн).

YouTube:

Дудь (9.2 млн), Поперечный (4 млн), Солодников (0.2 млн), Ресторатор/VersusBattle (7.1 млн), Вечный (0.4 млн), kamikadzedead (1.9 млн), Соболев (7.1 млн), Джарахов (6.9 млн), Усачев (3.8 млн), Шейдлина (7.6 млн).

Ведущие, художники, режиссёры писатели и актёры:

Познер (0.7 млн), Виторган (0.7 млн), Троицкий А. (0.4 млн), Парфенов (0.9 млн), Ивакова (1 млн), Соболев И. (1.7 млн), Троянова «Ольга» (0.4 млн), Сталина А. (0.1 млн), Лазарева Т. (0.4 млн), Покрас Лампас (0.5 млн), Косяков Д. (0.7 млн), Акунин (0.3 млн), Чеснакова И. (0.2 млн), Благов К (<0.1 млн), Пьяных Г. (0.2 млн).

Спортсмены:

Кафельников/теннис (0.1 млн), Панарин/хоккей (0.5 млн)

Бизнес:

Чичваркин (0.7 млн)

Гамельнский крысолов. Иллюстрация Кейт Гринуэй к поэме Роберта Браунинга

За несколько дней московский протест поддержали не менее 40 российских селебрити с совокупной аудиторией в соцсетях более 70 млн человек (аудитории могут пересекаться)».

Обратите внимание — системные многолетние звёзды центрального ТВ, артисты и писатели с мощной пиаровской историей глубоко отстали от никому не известных звёзд Ютуба и соцсетей. Вот куда давно ушёл главный нерв общественной жизни и где элита полностью проиграла битву за дискурс. Вот где сейчас куётся наша будущая история.

А этого так никто и не заметил. Как с ними говорить на их территории, что с ними делать — это неразрешимая проблема для нынешней элиты. Она не владеет их языком и не живёт в мире их ценностей и проблем.

Современный протест — естественный продукт своего времени. Он долго вызревал в недрах общества и после пенсионной реформы вышел на поверхность. Он зрел от выборов к выборам, где побеждала «Единая Россия», после чего каждый год образование и медицина становились всё дороже и всё хуже, а налоги всё выше. Добрались до пенсионеров.

Он созревал от каждого повышения цен, от каждого взлёта НДС, от каждого повышения НДФЛ, от каждого рубля бюджетной поддержки системным олигархам на фоне падения уровня жизни и пенсионной реформы. От каждой смены ценников в магазине и на бензоколонке. От каждого нового тарифа на ЖКХ.

Каждый Петербургский экономический форум, превращавшийся в демонстрацию торжества сытых системных либералов, каждое сообщение о закрытии малого бизнеса и факте коррупции — всё это шаг за шагом выращивало чувство разочарования и напрасных ожиданий перемен. Элиты демонстрируют отчаянную готовность стоять насмерть, но не менять ничего в сложившемся порядке вещей. Больше того — они наращивают и продолжают наращивать давление на президента, заставляя его откладывать назревшие перемены.

Элита демонстрирует обескураживающую слепоту и отсутствие реакции. Она годами не видит того, что перед глазами, а потом старается выдержать характер и не уступать. Наверное, это правильно, но в политологии есть правило: возникновение оппозиции уже показывает сужение поля власти прежней элиты. Созревание контрэлиты началось.

Если посмотреть на то, как сделаны ролики Юрия Дудя, то видно, что это довольно качественный и дорогостоящий продукт. Никакой махровой самодеятельности в стиле «Сам себе режиссёр». Использованы дроны (не дешёвое удовольствие), видеосъёмка с нескольких точек, сложный монтаж и качественная озвучка.

Это работа большой команды. Сюжеты грамотно построены: политики очень немного, она дозирована и вписана в темы развлекухи, музыки и выступлений современников перед своей аудиторией на их языке. Никого не грузят сложными тезисами, высказывания просты и бесхитростны, но все они так тенденциозны, что всегда бьют в одну точку: государство и его ценности — это плохо. А теперь дискотека.

Не надо говорить, что деньги — от рекламы, потому что Дудь якобы жутко талантлив и поэтому имеет большую аудиторию и рекламные доходы. Это рассказы для наивных простаков о том, что ветер дует потому, что деревья качаются.

Любой уездный маркетолог знает, что рост аудитории — это следствие от серьёзных инвестиций в пиар. Кустарные продукты не дадут аудитории больше миллиона зрителей — и то за период в несколько лет. То, как сделаны ролики Дудя — это уже бизнес кого-то со стороны. Доходы от рекламы — лишь часть самоокупаемости. Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

Качество информационной раскрутки лидеров нынешнего протеста показывает со всей наглядностью: на сцену истории вышли долго таившиеся в тишине элитные группы, рассчитывающие серьёзно понизить не просто рейтинг власти в целом, а как можно сильнее ограничить Владимира Путина в период транзита. Попытки навязать московской теме федеральную повестку уже начались, и они будут лишь продолжаться с усилением.

Сейчас оппозиция будет тренироваться в переходе от столичной тематики к федеральной. От темы выборов в Москве будут переходить к требованию изменения условий работы силовиков и судей, где постараются сделать их как можно более слабыми.

Полиция и протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Для усиления к этому привяжут социальную и экологическую тему. Сумеет ли «Единая Россия» в её нынешнем положении без раздражающего общество административного ресурса вернуть инициативу? Судя по тому, как она действовала до сих пор, в это верится с большим трудом.

На волне кризиса на сцену истории вышло очередное потерянное поколение. Смена поколений в политике — процесс объективный и всегда болезненный, но когда потерянное поколение вдруг неожиданно для самого себя добивается своих целей, всегда происходит потеря страны. Никакие уверения, что хотели как лучше, потом не помогают. Очень важно, чтобы сейчас не получилось как всегда.