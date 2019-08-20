Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 20:14 — REGNUM

Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро, был вооружен игрушечным пистолетом, 20 августа передаёт агентство Associated Press.

«Террорист», удерживавший 37 человек в течение четырех часов 20 августа, был застрелен полицией. Никто из заложников не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцель похвалил полицию за «образцовую операцию» по освобождению заложников.

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