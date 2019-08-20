Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM

Правительство Санкт-Петербурга окажет всю необходимую помощь юной жительнице города, с которой произошел несчастный случай на отдыхе в Турции. Об этом заявили 20 августа в Смольном.

«Вся необходимая помощь, которая может потребоваться девочке и ее семье, будет оказана петербургскими специалистами», — заверили в правительстве Северной столицы.

Как отметили власти, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга находится на постоянной связи с Генеральным консульством Российской Федерации в Анталье.

В Смольном пожелали скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошёл 18 августа в бассейне отеля «Санхилл» в курортном городе Бодрум. В отельном бассейне руку 12-летней девочки засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды. Когда взрослые вытащили ребенка из воды, девочка уже была без сознания.

Сейчас юная петербурженка находится в коме в турецкой больнице в критическом состоянии. Страховая компания и туроператор оказывают помощь семье пострадавшей.

Читайте ранее в этом сюжете: Девочка из России оказалась в больнице во время отдыха в Турции