Екатеринбург, , 19:37 — REGNUM

157 школ Екатеринбурга, чьи здания готовы к старту учебного года, взяты под охрану частными охранными предприятиями. Об этом заявила глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

Все ЧОПы имеют необходимые лицензии, подчеркнула руководитель.

Также почти все учреждения оснащены кнопками тревожной сигнализации — лишь новая школа №1 в Верх-Исетском районе ещё только заключает договор, сказала Сибирцева. Ремонт сигнализаций был проведён в 21 учреждении.

Напомним, ранее в департаменте образования отчитались о готовности школ к учебному году. Из 163 школ в семи проходит реконструкция или ремонт.

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