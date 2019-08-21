Салехард, , 00:01 — REGNUM

На Ямале началась осенняя охота на пернатую дичь. Выдано уже более 1 300 разрешений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

В 2019 году сроки охоты в Ямало-Ненецком автономном округе установлены на боровую дичь — с 17 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года, и на водоплавающую дичь — с 28 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Особенностью ямальской охоты в 2019 году стал перенос сроков отстрела водоплавающей дичи. По словам начальника управления по охране и регулированию использования животного мира регионального департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Олега Истрати, перенос сроков связан с тем, что в августе, особенно в годы с поздней весной, у большинства водоплавающих птиц местных популяций к открытию сезона охоты птенцы не успевают подняться на крыло и окрепнуть для осенней миграции.