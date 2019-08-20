Великий Новгород, , 18:57 — REGNUM

Перед руководством Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) поставлена цель увеличить число студентов вуза вдвое — до 20 тыс. человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 августа, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с представителями колледжей и техникумов региона.

«Не может регион с численностью населения 600 тыс. человек сам себя обеспечить. Всегда будет проблема с кадрами, с качеством образования. Но если у нас будет хороший университет, хорошие колледжи и хорошее качество образования — это будет поток абитуриентов. Кто-то уезжает, кто-то остаётся, но постоянно молодёжь что-то делает на территории региона в течение пяти-семи лет», — сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что 20 тыс. студентов в 200-тысячном Великом Новгороде означает, что каждый десятый житель города — студент. В качестве примера Никитин назвал город Томск.

В настоящее время в НовГУ обучается около 10 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого — Юрий Боровиков — ранее, с 2014 года, занимал пост проректора Томского политехнического университета.

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