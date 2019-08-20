Махачкала, , 21:36 — REGNUM

Машину скорой помощи повышенной проходимости на базе шасси КамАЗа получил Дагестан от компании «ДжиСиМед». Стоимость спецавтомобиля составляет 11 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Новом скорая позволят одновременно перевозить до восьми пациентов на большие расстояния по любым дорогам и в любых климатических условиях. Причём в фургоне имеется отсек не только для приёма больных, но и для оказания им скорой помощи. В случае чрезвычайной ситуации автомобиль можно использовать как передвижной медицинский пункт, поскольку здесь имеется оборудование для жизнеобеспечения пациентов и оказания помощи.

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Машина также оснащена подъёмом для носилок и видеокамерами. Имеется и собственная система водоснабжения, и резервный источник энергоснабжения, благодаря которому при отказе двигателя автомобиль сможет функционировать ещё 16 часов.

«Такой подарок республике сделала компания ООО «ДжиСиМед» за честные закупки и прозрачные аукционы, которые в этом году проводит региональный минздрав, и за те позитивные изменения в здравоохранении, которые уже заметны», — пояснили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Дагестана запланировали закупку 108 автомобилей скорой помощи для медучреждений республики. В региональном бюджете на это заложено 258 млн рублей.