Екатеринбург, , 18:57 — REGNUM

Семь школ Екатеринбурга ещё не готовы к началу учебного года. Об этом заявила глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Всего в городе функционирует 163 школы, но в семи из них проходят ремонт или реконструкция.

Впрочем, к 1 сентября все учреждения будут готовы, обещает Сибирцева. Школы примут 160 тысяч школьников, из них более 20 тысяч — первоклассники.

Напомним, в 2019 году Екатеринбург столкнулся с дефицитом мест для первоклассников в школах. Некоторые учреждения будут «перегружены» первыми классами — в одном из школ будет даже 1 «Х» класс.

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