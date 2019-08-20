Елец, Липецкая область, , 18:47 — REGNUM

В городе Ельце (Липецкая область) подрядчики затягивают ремонт дорог на трёх улицах, который проводят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщила пресс-служба мэрии, врио мэра Липецка Евгений Боровских посетил эти объекты с рабочей поездкой, темой которой стали поступившие ему жалобы и обращения горожан.

Рейд по главным улицам Ельца, частному сектору, общественным территориям и микрорайонам города длился четыре часа. Обращения, поступавшие в адрес Евгения Боровских, были связаны с капитальным ремонтом, проведением коммуникаций, реконструкцией парков и учреждений образования и культуры.

На дорогу на улице Карла Маркса жалуются местные жители, но она ещё не прошла экспертизу. Пока подрядчик продолжает работу, а местные жители ждут экспертного заключения. На улицах Карла Маркса, Пушкина и Октябрьской работы отстают от графика. Выяснилось также, что не все необходимые работы были внесены в контракты, которые город заключал с подрядчиками. В итоге строителей призвали ускорить выполнение контрактов, в администрацию Ельца — тщательнее готовить проектно-сметную документацию.