Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 21:33 — REGNUM

Останки 15 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны в боях на склонах Эльбруса, с почестями перезахоронены в Приэльбрусье. Ранее они были обнаружены в ходе поисковых мероприятий акции «Вахта памяти» в горах Кабардино-Балкарии, пишет 20 августа ТАСС.

По усопшим отслужили молитвы по христианским и мусульманским традициям. Гробы с останками под оружейные залпы поместили в братскую могилу на самом высоком воинском захоронении в России в посёлке Терскол. После возложения цветов участники мероприятия почтили память красноармейцев минутой молчания.

«Сегодня нас собрала память о тех, кто ценой своей жизни защищал человечество, и сегодня сложно переоценить их мужество и героизм. Именно в эту минуту, стоя здесь, на холме, мы понимаем значимость их героизма и особо начинаем ценить мир на Земле», — сказал, выступая на митинге, вице-премьер Кабардино-Балкарии Мурат Карданов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на территории Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии военнослужащие Южного военного округа в рамках акции «Вахта памяти» обнаружили останки 107 солдат и офицеров Красной армии, погибших во время битвы за Кавказ 1942−1943 годов. Личность одного из погибших даже удалось установить благодаря записке, вложенной в медальон.

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