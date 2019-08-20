Пятигорск, Ставропольский край, , 21:31 — REGNUM

В превышении полномочий и фальсификации доказательств обвиняются бывшие сотрудники отдела уголовного розыска МВД по городу Пятигорску — старший дознаватель отдела дознания и старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями. Они умышленно подвели местную жительницу под статью для улучшения показателей раскрываемости, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

Установлено, что в 2018 году полицейские убедили женщину признаться в преступлении, которое она не совершала, а именно — в содержании притона для занятия проституцией. За это они пообещали ей каждый месяц выплачивать по 5 тыс. рублей.

Оперуполномоченный подготовил необходимые бланки протоколов, которые женщина заполнила под его диктовку. Эти документы дознаватель приобщил к материалам уголовного дела, а также изготовил протокол допроса подозреваемой, в котором от лица женщины изложил надуманные показания.

После этого дознаватель избрал в отношении гражданки меру принуждения в виде обязательства о явке. Однако о преступных махинациях полицейских узнали в управлении собственной безопасности краевого главка МВД, куда обратилась женщина.

«Уголовное преследование в отношении нее было прекращено, а материалы служебной проверки направлены в органы СКР, где по результатам их рассмотрения в отношении дознавателя и оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве. В настоящее время расследование дела завершено, для рассмотрения оно направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане за фальсификацию доказательств против невиновного человека был осуждён начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики Абдулгасан Хирасуллаев. Подполковник полиции сфабриковал в отношении работницы одной из аптек города Хасавюрта уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.