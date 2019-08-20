Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга за первое полугодие 2019 года сократилась на 5,1 тыс. человек и к 1 июля составила 5 млн 378 тыс. 800 человек. За тот же период население Ленинградской области увеличилось на 14 тыс. человек и достигло к 1 июля 2019 года 1 млн 861 тыс. 900 человек. Об этом сообщает Петростат.

В обоих субъектах продолжается падение рождаемости. Число родившихся младенцев на 1000 человек населения в Санкт-Петербурге за январь-июнь 2019 года уменьшилось на 9,3%, по сравнению с январем-июнем 2018 года, а в Ленинградской области уменьшилось на 5,3%.

Одновременно в обоих субъектах сократилась и смертность — на 5% в Петербурге и на 8% — в Ленобласти. За январь-июнь 2019 года смертность превысила рождаемость в Петербурге на 6,4%, в Ленинградской области — в 1,7 раза.

В Петербурге за первое полугодие на 1% увеличилась смертность от новообразований, а в области — от болезней органов пищеварения, сразу на 21,9%.

За январь-июнь 2018 года в городе отмечено миграционное снижение со странами СНГ — минус 2759 человек, а в Ленобласти наблюдается миграционный прирост со странами СНГ — плюс 1493 человека.

Как отмечают в Петростате, максимальный миграционный прирост населения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается с Украиной.