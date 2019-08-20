Челябинск, 20 августа 2019, 18:19 — REGNUM
В Челябинске проект генерального плана города вынесен, а публичные слушания. Они пройдут 29 августа, сообщает пресс-служба мэрии.
Ознакомиться с ним можно в Доме архитектора или в городском комитете градостроительства и архитектуры. Специалисты комитета консультируют горожан и принимают их замечания и предложения по проекту.
Генплан разработало ОАО «Гипрогор» из Москвы. Работы велись на основании муниципального контракта №23, заключённого 21 августа 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа проект был представлен горожанам. В нём, в частности, речь идёт об отказе от строительства метрополитена, вместо него планируется развивать наземный рельсовый транспорт и скоростной трамвай.
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