Челябинск, , 18:19 — REGNUM

В Челябинске проект генерального плана города вынесен, а публичные слушания. Они пройдут 29 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Ознакомиться с ним можно в Доме архитектора или в городском комитете градостроительства и архитектуры. Специалисты комитета консультируют горожан и принимают их замечания и предложения по проекту.

Генплан разработало ОАО «Гипрогор» из Москвы. Работы велись на основании муниципального контракта №23, заключённого 21 августа 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа проект был представлен горожанам. В нём, в частности, речь идёт об отказе от строительства метрополитена, вместо него планируется развивать наземный рельсовый транспорт и скоростной трамвай.

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