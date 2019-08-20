Великий Новгород, , 18:07 — REGNUM

В 2019 году в десяти сельских школах Новгородской области появятся «Точки роста» — новые проектные зоны с современным оборудованием. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 августа, на августовской педагогической конференции в Великом Новгорода заявила первый заместитель министра образования Новгородской области Ирина Середюк.

«В «Точках роста» оборудование необычное — это 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры. Обязательно будет шахматная зона — для того, чтобы дети с ранних лет развивали логические способности», — сообщила Середюк.

По её словам, для работы по этому проекту 42 педагога Новгородской области уже прошли обучение. Кроме того, обучение по цифровым компетенциям на базе новгородского «Кванториума» начали ещё 77 педагогов — не только из Новгородской, но также из Ленинградской и Псковской областей.

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Отметим, что «Точки роста» до конца 2019 года появятся в школе села Песь Хвойнинского района, в средней школе села Мошенское, в Зарубинской основной школе Любытинского района, в школе №4 деревни Новое Рахино Крестецкого района, в Волотовской средней школе, средней школе села Грузино Чудовского района, средней школе деревни Нагово Старорусского района, Подберезской средней образовательной школы Новгородского района и в средней школе деревни Бурга Маловишерского района.

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