Севастополь, 20 августа 2019, 17:57 — REGNUM
Генеральный план Севастополя вынесут на общественные обсуждения. Об этом 20 августа в ходе пленарного заседания Заксобрания заявил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана города разрабатывался с 2015 года. В мае 2017 года он был представлен на общественных слушаниях, по итогам которых горожане высказали около 10 тысяч замечаний к нему.
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