Севастополь, , 17:57 — REGNUM

Генеральный план Севастополя вынесут на общественные обсуждения. Об этом 20 августа в ходе пленарного заседания Заксобрания заявил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.

«В ближайшее время мы вернёмся к тому, чтобы начать готовить к внесению в Заксобрание генерального плана. Но для этого, наверное, понадобятся общественные обсуждения перед тем, как мы будем готовы рассмотреть документ в Заксобрании», — отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана города разрабатывался с 2015 года. В мае 2017 года он был представлен на общественных слушаниях, по итогам которых горожане высказали около 10 тысяч замечаний к нему.

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