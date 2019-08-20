Брянск, , 17:55 — REGNUM

Из бюджета Брянской области выделено более 24 миллионов рублей на реализацию проекта по строительству приюта для бездомных животных. В администрации города уже подготовили техническое задание для изготовления проектно-сметной документации на строительство этого объекта. Места для передержки бродячих собак появятся в Володарском районе Брянска. В этот же приют будут направлять и крупных копытных животных, сообщили 20 августа в пресс-службе городской администрации.

«Это острая проблема для города Брянска. Стаи собак бегают даже в центре города, не говоря об окраинах. У нас есть реальная возможность большое количество безнадзорных животных убрать с улиц города», — уточнил глава Брянска Александр Хлиманков.

По словам мэра, ежегодно около тысячи горожан обращаются с укусами от безнадзорных животных к медикам. Больше 20 миллионов рублей в год выделяется из бюджета на лечение этих людей. Строительство приюта городские власти пообещали держать на постоянном контроле.

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