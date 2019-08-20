Калуга, , 17:50 — REGNUM

В Калужской области в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», начиная с 2020 года намерены в течение пяти лет обучить для дальнейшего трудоустройства 1564 человек. В частности, предполагается увеличить уровень занятости женщин к 2024 году до 68,8%.

Как сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты области, одним из направлений регионального проекта является организация переобучения и повышения квалификации женщин в период декретного отпуска. В частности, для женщин с семейной нагрузкой будут созданы условия, позволяющие соблюсти баланс между работой и воспитанием ребёнка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования.

Женщины, желающие трудоустроиться, смогут пройти профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. Реализация данного мероприятия начнётся в регионе с 2020 года.