Симферополь, 20 августа 2019, 17:46 — REGNUM
В рамках реализации проекта «Социальная активность в Крыму открыли центр волонтёрства и добровольчества. Об этом 20 августа на заседании Совета министров Крыма сообщила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова. По её словам, центр открыт в рамках нацпроекта «Образование».
Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию нацпроектов в Крыму до 2024 года предусмотрено 78 млрд рублей. На реализацию национального проекта «Образование» — 2 млрд рублей.
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