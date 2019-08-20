Симферополь, , 17:46 — REGNUM

В рамках реализации проекта «Социальная активность в Крыму открыли центр волонтёрства и добровольчества. Об этом 20 августа на заседании Совета министров Крыма сообщила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова. По её словам, центр открыт в рамках нацпроекта «Образование».

"Социальная активность» — первый проект, который уже полностью реализован созданием центра волонтёрства и добровольчества, а также его филиалов в четырёх муниципальных образованиях», — уточнила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию нацпроектов в Крыму до 2024 года предусмотрено 78 млрд рублей. На реализацию национального проекта «Образование» — 2 млрд рублей.

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