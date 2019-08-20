Кемерово, 20 августа 2019, 17:42 — REGNUM
В Новокузнецке детский фестиваль по шахматам «Навстречу 300-летию Кузбасса» посетил известный шахматист, международный гроссмейстер Анатолий Карпов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
По словам главы региона, детский шахматный фестиваль собрал сотни участников. У многих из них была возможность получить совет от многократного чемпиона мира по шахматам.
«Для многих участников турнира он кумир, а возможность сыграть на глазах своего любимого гроссмейстера обязательно вдохновит их на новые победы», — отметил Цивилёв.