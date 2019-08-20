Рабочий посёлок Верхняя Синячиха, Свердловская область, , 17:42 — REGNUM

В Свердловской области разгорается скандал. Детский хирург из Верхней Синячихи отдана под суд за то, что попыталась помочь спасти трёхлетнего ребёнка, написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Сохранить ребёнку жизнь не удалось. А врач стала обвиняемой по уголовному делу по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Теперь ей грозит колония — до трёх лет. В данный момент следствие закончено и скоро будет суд.

«Следователей при этом не смущает ряд весьма спорных моментов, указывающих на невиновность обвиняемой. Девушка не является оперирующим врачом и присутствовала на месте операции лишь по просьбе коллег, ассистируя хирургу», — отмечает депутат.

Дмитрий Ионин побывал в Алапаевском районе и пообщался с местными жителями. И, по его словам, все уверены в том, что в этой ситуации вины медика нет. Депутат надеется на то, что СМИ, в том числе и федеральные, проявят интерес к этому делу.

«А пока подробности того, как оказалось, что инициатива по спасению детской жизни наказуема», — написал Ионин, приведя ссылку на одну из публикаций в региональном СМИ.

Отметим, в комментариях к записи депутата граждане поддерживают его. Один из комментаторов отмечает, что в России наблюдается «массовый исход хирургов, особенно детских». Платят копейки, при этом штрафуют, а в последние два года существенную активность проявляет Следственный комитет. В результате врачи либо ходят под уголовными делами, либо переквалифицируются, либо уезжают из страны. На смену им приходят выходцы из Средней Азии, «часто с купленными дипломами, безо всяких навыков».

»Медицина практически мертва», — отмечает комментатор.

Добавим, громкие дела врачей возникают в России регулярно. Одним из резонансных стал приговор врачу-гематологу высшей квалификации Елене Мисюриной. 22 января 2018 года Черёмушкинский суд Москвы назначил ей два года колонии общего режима за биопсию костного мозга в области таза, которая якобы стала одной из причин смерти пациента и водворил её в СИЗО. За женщину вступились представители медицинского сообщества и пациенты. 6 февраля 2019 года она была освобождена под подписку о невыезде, а 16 марта приговор был отменён и дело вернули прокурору.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, пациент умер ещё в 2013 году. Дело расследовалось несколько лет. Из прокуратуры его неоднократно направляли в суд, откуда потом возвращали на доработку.

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Что касается свердловского врача, то, как пишет издание veved.ru, на следующей неделе СКР может передать материалы дела в прокуратуру для утверждения соответствующего обвинительного заключения. При этом, по данным СМИ, ранее прокуратура несколько раз возвращала дело на доработку.