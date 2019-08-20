Москва, 20 августа 2019, 17:40 — REGNUM
В «Единой России» приветствуют решение Главного управления МВД по вопросам миграции о постановке на учет по месту пребывания беременной соотечественницы Анны Костенюк из Казахстана в Калининградской области. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Старшинов, комментируя ответ начальника управления Валентины Казаковой на депутатский запрос.
Парламентарий выразил отдельные слова благодарности руководству МВД и лично начальнику управления Валентине Казаковой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом к обращению послужила информация в СМИ о том, что беременной женщине из Казахстана было отказано в получении разрешения на временное проживание на территории России, хотя ее супругу и двоим детям выдали данный документ.
Женщине, ожидающей ребенка, необходимо было покинуть территорию РФ. Это связано с превышением на один день разрешенного 90-дневного срока проживания без правового статуса. Семья вынуждена была бы разделиться: женщина должна была уехать в Казахстан, хотя перелеты ей запрещены врачами из-за беременности, а муж и двое детей остались бы в Багратионовске Калининградской области, где они заранее приобрели жилье.
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