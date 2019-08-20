Москва, , 17:40 — REGNUM

В «Единой России» приветствуют решение Главного управления МВД по вопросам миграции о постановке на учет по месту пребывания беременной соотечественницы Анны Костенюк из Казахстана в Калининградской области. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Старшинов, комментируя ответ начальника управления Валентины Казаковой на депутатский запрос.

«Получен ответ от начальника Главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой о том, что беременная соотечественница из Казахстана Анна Костенюк была поставлена на учет по месту пребывания без выезда из Российской Федерации. Согласно ответу, от Костенюк также принято заявление о выдаче разрешения на временное проживание в РФ по квоте, утвержденной для Калининградской области. В «Единой России» приветствуют такое решение, и рады, что наше участие способствовало решению сложившейся ситуации», — заявил Михаил Старшинов.

Парламентарий выразил отдельные слова благодарности руководству МВД и лично начальнику управления Валентине Казаковой.

«Валентина Львовна приняла решение, которое соответствует и здравому смыслу, и ожиданиям граждан от органов исполнительной власти и государства. Хотелось бы поблагодарить ее за то, что она вошла в положение семьи Костенюк и решила проблему. Особенно это приятно на фоне «мудрых» отписок, которые часто приходится получать от представителей тех или иных ведомств», — заключил Михаил Старшинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом к обращению послужила информация в СМИ о том, что беременной женщине из Казахстана было отказано в получении разрешения на временное проживание на территории России, хотя ее супругу и двоим детям выдали данный документ.

Женщине, ожидающей ребенка, необходимо было покинуть территорию РФ. Это связано с превышением на один день разрешенного 90-дневного срока проживания без правового статуса. Семья вынуждена была бы разделиться: женщина должна была уехать в Казахстан, хотя перелеты ей запрещены врачами из-за беременности, а муж и двое детей остались бы в Багратионовске Калининградской области, где они заранее приобрели жилье.

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