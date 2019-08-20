Рязань, 20 августа 2019, 17:38 — REGNUM
В Рязанскую область завезли первую партию вакцины против гриппа для взрослых. В распоряжении медиков 181 тысяча доз. В предстоящем эпидсезоне 2019−2020 годов в регионе планируется охватить прививками не менее 50% населения, сообщили 20 августа в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
По словам специалистов, вакцина, которая поступила в регион, может сформировать иммунитет против трёх вирусов — в ней присутствуют штаммы двух видов гриппа А и одного вида гриппа В. Препарат соответствует международным требованиям эффективности и безопасности, не содержит живых вирусных частиц. Бесплатно прививку сделают детям с шести месяцев, учащимся 1−11 классов школ и студентам ссузов и вузов, работникам бюджетной сферы, пенсионерам, призывникам, а также лицам с хроническими заболеваниями.