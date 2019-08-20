Рязань, , 17:38 — REGNUM

В Рязанскую область завезли первую партию вакцины против гриппа для взрослых. В распоряжении медиков 181 тысяча доз. В предстоящем эпидсезоне 2019−2020 годов в регионе планируется охватить прививками не менее 50% населения, сообщили 20 августа в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

По словам специалистов, вакцина, которая поступила в регион, может сформировать иммунитет против трёх вирусов — в ней присутствуют штаммы двух видов гриппа А и одного вида гриппа В. Препарат соответствует международным требованиям эффективности и безопасности, не содержит живых вирусных частиц. Бесплатно прививку сделают детям с шести месяцев, учащимся 1−11 классов школ и студентам ссузов и вузов, работникам бюджетной сферы, пенсионерам, призывникам, а также лицам с хроническими заболеваниями.

«Август — сентябрь являются наиболее благоприятным временем для проведения иммунизации. В данный период регистрируются низкие показатели заболеваемости ОРВИ, не регистрируются случаи гриппа, имеется достаточное время для выработки стойкого постпрививочного иммунитета. Затраты работодателей на проведение иммунизации своих сотрудников против гриппа значительно меньше затрат, связанных с их болезнью во время эпидемии», — предупредили в региональном Роспотребнадзоре.