Белгород, , 17:19 — REGNUM

Руководитель строительной организации Белгорода задолжал своим работникам более 465 тыс. рублей. Покрыть долг могла бы продажа люксового седана бизнес-класса, принадлежащего предпринимателю, но мужчина решил спрятать дорогой автомобиль от судебных приставов. Иномарку всё-таки нашли, арестовали и изъяли, сообщили 20 августа в пресс-службе региональной УФССП.

На исполнении судебных приставов находилось семь исполнительных производств о взыскании с предприятия задолженности по заработной плате в пользу четырёх бывших работников. Приставы направили запросы в регистрирующие и кредитные организации, которые показали, что за должником зарегистрирован Jaguar XF 2014 года выпуска.

Добровольно отдать машину руководитель фирмы не соглашался. Когда иномарку всё же нашли и арестовали, должнику предложили в течение 10 дней оплатить исполнительные листы и забрать автомобиль. Однако мужчина покрывать долг не стал. Арестованный автомобиль принудительно реализовали на торгах. Средства, полученные от продажи, перечислили рабочим.