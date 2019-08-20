Ялта, Крым, , 17:15 — REGNUM

В День государственного Флага России в Ялте более 100 человек развернут двадцатиметровый триколор. Об этом 20 августа ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации города.

«Студенты, члены молодёжного совета администрации Ялты и волонтёры выстроятся в колонну, исполнят танцевальные движения, после чего развернут на набережной Ялты, в районе памятника В.И. Ленину, 20-метровый флаг Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, 22 августа состоится торжественное водружение флага на вершине горы Ай-Петри.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2018 года жители Симферополя развернули в центре города самый большой в новейшей истории полуострова российский триколор, длина которого составила — 28 метров, а ширина — 16.

Об этом: Симферопольцы развернули 28-метровый российский триколор