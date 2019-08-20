Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа 2019, 17:11 — REGNUM
Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витчел поздравил полицию с освобождением заложников из автобуса, ранее захваченного вооруженным террористом, 20 августа передает агентство Reuters.
Согласно заявлению губернатора, полиция провела «образцовую операцию» — преступник был ликвидирован и ни один заложник не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в бразильском Рио-де-Жанейро мужчина, вооруженный ножом и пистолетом, захватил автобус с более чем 30 пассажирами.
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