Красногорск, , 17:08 — REGNUM

Школьники из Московской области прошли отбор в сборную России на Международную робототехническую олимпиаду World Robot Olympiad. Отборочный этап завершился 19 августа в Иннополисе (Татария).

Во всероссийском этапе олимпиады приняли участие 267 команд из разных регионов. Золото в старшей основной категории взяла команда Московской школы программистов, представлявшая Московскую область.

«Опыт участия в соревнованиях международного уровня — это всегда новые возможности для школьников. Сегодня ребята сами программируют беспроводные интеллектуальные системы, а когда подрастут, будут востребованными специалистами», — прокомментировал результат директор Московской школы программистов Сергей Шедов.

Международный этап World Robot Olympiad пройдёт в ноябре 2019 года в Венгрии.