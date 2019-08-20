Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 17:05 — REGNUM

Полицейские Рио-де-Жанейро провели операцию по освобождению заложников из пассажирского автобуса, ранее захваченного вооруженным мужчиной,

Сообщается, что террорист был застрелен полицией. Никто из трех десятков заложников, находившихся в автобусе, не пострадал.

Мужчина, вооруженный ножом и пистолетом, захватил пригородный автобус на мосту через залив Гуанабара. Террорист не предъявлял никаких требований, но отказывался освободить людей.

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