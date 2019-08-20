Ханты-Мансийск, , 16:58 — REGNUM

Выпускники школ Югры, сдавшие в 2019 году Единый государственный экзамен на 100 баллов, получат премию из бюджета ХМАО в размере 20 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Выплаты получат 76 югорских выпускников. В 2018 году премии получили 37 выпускников школ Ханты-Мансийского автономного округа.

В 2019 году в Югре ЕГЭ сдавали почти 10 тысяч выпускников, при этом более 6 тысяч школьников сдали единый госэкзамен от 80 баллов и выше, попав в разряд высокобалльников. Больше всего 100-балльных результатов выпускники автономного округа получили по русскому языку, литературе, химии, информатике.