Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM

В Петербурге подписан закон о бесплатной юридической помощи для жителей предпенсионного возраста и жертв политических репрессий. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном. Подпись под документом поставил врио губернатора Александр Беглов. Однако следует отметить, что действовать закон начнет лишь с 1 января 2020 года.

К льготным категориям относятся жители за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, они уже могут обращаться к адвокатам, работающим в государственной системе бесплатной юридической помощи, за консультациями по вопросам нарушения их прав по Трудовому кодексу РФ и вопросам соцподдержки.

Такой же порядок установлен и для лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также для лиц, пострадавших от политических репрессий.

По словам главы комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, на бесплатную юридическую помощь в Петербурге имеют право более 1 млн человек, хотя не все из них об этом знают.

«При этом мы получаем жалобы на то, что петербуржцы приходят в коммерческие структуры, где сначала обещают бесплатные консультации, а затем предлагают свои услуги за большие деньги», — сказал Ржаненков.

Помимо вновь добавленных категорий правом на бесплатную юрпомощь могут воспользоваться ветераны, инвалиды, дети-сироты, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, и некоторые другие льготники.

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