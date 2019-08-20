Москва, , 16:55 — REGNUM

Певица Валерия получила травму ноги в время съёмок телешоу «Голос 60+». Об этом 20 августа сообщил её супруг и продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram.

«Вот и оставляй её одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться?» — написал он.

На опубликованной Пригожиным видеозаписи видно, что артистке оказывает помощь медицинский работник. Подробностей об обстоятельствах и характере травмы продюсер приводить не стал.

Съёмки второго сезона шоу «Голос 60+» начались накануне. Его показ начнётся на «Первом канале» в сентябре.