Даугавпилс, Латвия, 20 августа 2019, 16:52 — REGNUM
Региональной больнице в латвийском городе Даугавпилсе удалось преодолеть кризис из-за нехватки врачей-анестезиологов, сообщает Латвийское радио.
Член правления больницы Григорий Семёнов сообщил во вторник, 20 августа, что теперь для нормальной работы есть необходимое количество анестезиологов, a в больнице возобновлены плановые операции.
Помимо того, что один врач вернулся из отпуска, а другой с больничного, руководству больницы удалось привлечь еще двух специалистов из других медучреждений. Семенов рассказал, что ведутся дополнительные переговоры с другими потенциальными врачами, поэтому в скором времени больница «полностью стабилизируется».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа руководство Даугавпилсской региональной больницы приняло решение не проводить до 1 сентября плановых операций из-за критической нагрузки на анестезиологов и реаниматологов.
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В связи с этим заместитель госсекретаря министерства здравоохранения Лига Шерна заявила, что в сезон отпусков возникновение кризиса из-за нехватки врачей возможно в любой латвийской больнице.