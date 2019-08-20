Даугавпилс, Латвия, , 16:52 — REGNUM

Региональной больнице в латвийском городе Даугавпилсе удалось преодолеть кризис из-за нехватки врачей-анестезиологов, сообщает Латвийское радио.

Член правления больницы Григорий Семёнов сообщил во вторник, 20 августа, что теперь для нормальной работы есть необходимое количество анестезиологов, a в больнице возобновлены плановые операции.

Помимо того, что один врач вернулся из отпуска, а другой с больничного, руководству больницы удалось привлечь еще двух специалистов из других медучреждений. Семенов рассказал, что ведутся дополнительные переговоры с другими потенциальными врачами, поэтому в скором времени больница «полностью стабилизируется».

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«Наши хирурги начиная с завтрашнего дня приступают к работе в прежнем объеме, не сокращая операции и ни в одной операции не отказывая. Еще посмотрим, возможно, даже увеличим их объемы, если удастся еще каких-то специалистов привлечь», — заявил член правления Даугавпилсской больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа руководство Даугавпилсской региональной больницы приняло решение не проводить до 1 сентября плановых операций из-за критической нагрузки на анестезиологов и реаниматологов.

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В связи с этим заместитель госсекретаря министерства здравоохранения Лига Шерна заявила, что в сезон отпусков возникновение кризиса из-за нехватки врачей возможно в любой латвийской больнице.