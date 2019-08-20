Сургут, Югра, , 16:46 — REGNUM

В Сургуте (ХМАО) двум подросткам предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 17-летние юноши намеревались наладить через тайники сбыт наркотиков, которые они предварительно расфасовывали в съемной квартире.

В ходе досмотра у них было обнаружено наркотическое вещество массой 105 граммов. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Одному обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй подросток находится под домашним арестом.