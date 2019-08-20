Архангельск, , 16:37 — REGNUM

Более 750 млн рублей ушло на то, чтобы подготовить образовательные учреждения Архангельской области к новому учебному году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. 98 процентов школ и детских садов уже приняты специальными комиссиями.

В настоящее время полностью готовы к 1 сентября 98% школ и детских садов. Специалистам надзорных органов осталось проверить шесть школ и шесть детских садов Ленского района, в которых проводятся ремонты и реконструкция. По заверению местных властей, все основные работы завершатся к 27 августа.

В 13 сельских школах были отремонтированы спортзалы, в 11 школах проведен капитальный ремонт, в трех учебных заведениях созданы условия для инклюзивного образования детей с особыми потребностями.

Только на финансирование мероприятий по обеспечению комплексной безопасности было выделено более 333 миллионов рублей. Также стоит отметить, что в течение последних двух лет для школ Архангельской области было закуплено 34 новых автобуса. И работы по обновлению автопарка учебных заведений будут продолжены — необходимые средства поручено предусмотреть в проекте бюджета на 2020−2021 годы.

«1 сентября на образовательной карте Поморья появится новая школа. Новоселье будут праздновать юные жители поселка Ерцево Коношского района. Продолжается строительство еще трех школ. Работы идут в архангельском округе Варавино-Фактория, в селе Ровдино Шенкурского района и в селе Долгощелье Мезенского района, — рассказал министр образования и науки региона Сергей Котлов. — Кроме того, Архангельская область строит сразу 20 новых детских садов».

Добавим, что всего в Архангельской области 610 образовательных учреждений.