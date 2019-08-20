Челябинск, , 16:31 — REGNUM

В Челябинске врачи областной клинической больницы поставили на ноги женщину, которая с детства ходила с огромным трудом по причине врождённого вывиха бедра. После второй беременности ей дали группу инвалидности — каждый шаг стал пыткой. На помощь ей пришли врачи, сообщает пресс-служба областного минздрава.

39-летняя женщина рассказывает: в детстве ей пытались вправить сустав. Но не получилось. После того, как родился второй ребёнок, челябинка решилась на операцию. Как отмечает главный травматолог областного минздрава Леонид Полляк, случай был сложным. Но врачи справились. Челябинке была проведена сложная операция, результаты которой оказались положительными.

Операция прошла полтора месяца назад. Теперь женщина снова ходит без костылей, а к зиме собирается бегать вместе со своими детьми.