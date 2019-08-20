Москва, , 16:30 — REGNUM

Официальный представитель изготовителя Chrysler и Jeep на российском рынке ООО «ЭфСиЭй Рус» объявил об отзыве 1725 автомобилей из-за дефекта в блоке управления экстренными вызовами. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Chrysler Pacifica, а также Jeep Grand Cherokee, Cherokee, Compass т Wrangler, реализованные в период с июля 2017 года по апрель 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств названа проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Установлено, что в случае обрыва или потери соединения после срабатывания системы экстренного вызова, повторная попытка установления вызова может не срабатывать.

Сообщается, что на отзываемых автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока ЕАМ, все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

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