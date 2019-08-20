Белгород, , 16:30 — REGNUM

14 школьников и 22 студента организаций высшего и профессионального образования Белгородской области поедут на 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Ребята — победители и призёры региональных и национальных конкурсов и олимпиад. На чемпионате рабочих профессий для них предусмотрена обширная экскурсионная программа, сообщили 20 августа в пресс-службе губернатора и правительства области.

В чемпионате 2019 года примут участие более 1 300 конкурсантов из 63 стран, которые будут соревноваться по 56 компетенциям в различных прикладных рабочих сферах. Программа для гостей «Посетитель» даёт возможность гостям чемпионата не только прикоснуться к миру рабочих профессий, но и увидеть своими глазами, как создаются предметы и механизмы и работают привычные сервисы «изнутри». Кроме интерактивных площадок в рамках обзорной экскурсии участники делегации познакомятся с архитектурой и историей Казани. Белгородскую группу в поездке будут сопровождать сотрудники регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы».

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International.