Великий Новгород, , 16:22 — REGNUM

В Новгородской области «выбран правильный путь развития системы образования». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 августа, заявил губернатор региона Андрей Никитин, открывая традиционную августовскую педагогическую конференцию в Великом Новгороде.

Андрей Никитин Kremlin.ru

Он пояснил, что ещё два года назад был «некоторый пессимизм, стереотип о том, что в системе сложно что-то поменять».

«Тем не менее считаю, что очень многое получилось. Где-то больше, где-то меньше новгородская система образования совершенствуется, начинает отвечать самым современным требованиям», — заявил глава региона.

Андрей Никитин назвал «суперпопулярным» проект детского технопарка «Кванториум», который ежегодно посещают 800 детей. По словам главы региона, с сентября в регионе начнёт работу первый мобильный «Кванториум» — он будет посещать сельские школы Новгородской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский губернатор также заявил, что три школы региона будут участвовать в проекте Сбербанка по цифровому развитию образовательных учреждений.

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