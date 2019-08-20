Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM

В Ростове-на-Дону оглашён приговор владельцам и топ-менеджерам банка «Донинвест». Им было предъявлено обвинение в хищении денежных средств.

Уголовное дело в отношении группы банкиров рассматривалось в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Согласно принятому решению, владельцу банков «Донинвест» и «Западный» Александру Григорьеву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, председателю правления «Донинвеста» Алле Калитванской — семь лет и десять месяцев тюрьмы, столько же назначено её заместителю Светлане Гуленковой. Вице-президенту «Донинвеста» Денису Волчкову назначено восемь лет лишения свободы, совладелице «Донинвеста» Оксане Ермаковой — шесть лет.

По версии обвинения, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и в Ростове-на-Дону подсудимые оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты юрлицам, зарегистрированным на подставных лиц. Ущерб, нанесенный этими действиями банкам «Западный» и «Донинвест», следствие оценивает в сумму более 2,18 млрд руб.

ИА REGNUM напоминает, что банк «Донинвест» был лишён лицензии 9 октября 2014 года. Банк не выполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками из-за нехватки активов. В декабре 2014 года кредитная организация была признана банкротом.

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