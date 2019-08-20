Москва, , 16:29 — REGNUM

Вместо запрета на использование учениками смартфонов в школах рациональнее было бы ограничить возможности доступа в интернет в учебных заведениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор школы №2098, депутат Мосгордумы Надежда Перфилова.

Смартфон Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Многие преподаватели, задают вопрос: а как сейчас без телефона, без интернета? Совершенно естественным стало подключать детей к использованию разнообразных обучающих и познавательных игр, тематических онлайн-ресурсов. Телефоны в школе помогают также экономить бумагу, и, кстати, время, которое тратится на распечатку необходимых учебных материалов», — отметила депутат Мосгордумы.

Еще один серьезный вопрос, который следует учитывать, — это возможный вред от излучения телефона, считает Перфилова. Депутат отметила, что Всемирная организация здравоохранения окончательных данных о вреде сотовой связи пока не представила. Как влияет мобильный телефон на здоровье человека, на данный момент остаётся неясным.

«Но поглощенность детей мобильными устройствами настолько велика, что порой «сидение в телефоне», может действительно плохо сказаться на здоровье. Например, вместо того, чтобы во время перерывов развеяться, отдохнуть, побегать, поиграть и просто поболтать со сверстниками, дети сидят или стоят около классов, уставившись в свои гаджеты. А в медицинской среде уже давно появился термин интернет и гаджетозависимость, подразумевающий негативные клинические последствия», — считает директор столичной школы.

Кроме того, телефоны часто становятся предметом, обнажающим социальный контраст между школьниками. Обладатель дорогого смартфона вызывает зависть у одноклассников, а в начальных классах появление телефона у одного ученика вызывает желание иметь такой же у других ребят, отмечает Перфилова.

«Если ограничить использование гаджетов во время уроков, то тогда необходимо организовать систему их хранения: создать ящики, шкафчики, а также назначить кого-то, кто будет следить за порядком их приема и выдачи сохранности устройств. Много плюсов и, пожалуй, столько же минусов. Что же лучше — запретить или все-таки использовать?»

Рациональнее всего будет разработать логику участия телефонов в учебном процессе, полагает Перфилова.

«Выходом из сложившейся ситуации может быть также ограничение возможного доступа в интернет на территории школ. За сохранность отвечать будут сами школьники, и, при этом, у них станет меньше соблазна обращаться к смартфонам. Доступ к связи будет, а родители, что тоже немаловажно в современных условиях, смогут связаться оперативно со своим ребенком», — считает депутат Мосгордумы.

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