Новосибирск, , 16:14 — REGNUM

Проектная документация по строительству новой станции новосибирского метрополитена «Спортивная» сегодня, 20 августа, получила положительное заключение Главного управления государственной экспертизы, сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска.

Штаб по строительству станции возглавит мэр города Анатолий Локоть. Подготовительные работы оценены в 55 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 15 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на пресс-конференции, что городские власти рассчитывают на положительное заключение Госэкспертизы по проекту строительства станции «Спортивная». Ранее проект получил отрицательное заключение.

Станция должна появиться в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023. На проектирование и строительство станции потребуется около 2 млрд рублей.

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