Калуга, , 16:11 — REGNUM

В Калужской области в 2019 году предполагается обучить не менее 500 работников предприятий-участников регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Об этом 20 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты региона.

По информации ведомства, в Минэкономразвития области уже определены 11 предприятий-участников проекта, а с 10 предприятиями заключены соглашения о взаимодействии при реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В регионе также сформирован сетевой план-график реализации в 2019 году мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий.