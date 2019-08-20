Великий Новгород, , 16:09 — REGNUM

Три школы Новгородской области войдут в проект Сбербанка, связанный с цифровым развитием. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил сегодня, 20 августа, открывая традиционную августовскую педагогическую конференцию в Великом Новгороде.

По словам главы региона, участие новгородских школ в проекте ему подтвердил глава Сбербанка Герман Греф.

Напомним, договоренность о включении Новгородской области в пилотные проекты по внедрению современных образовательных технологий в новгородские школы, разработкой которых занимаются специалисты Сбербанка, была достигнута осенью 2018 года.

С декабря 2018 года все школы Новгородской области вовлечены во всероссийскую акцию «Урок цифры», в рамках которой проходят уроки по цифровым технологиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, до 2024 года в России будет выделено более 79,8 млрд рублей. Запланировано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей стране, внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации для как минимум 500 тыс. детей. Проект также предполагает 100-процентное обеспечение образовательных организаций в городах высокоскоростным интернетом, а также создание сети центров цифрового образования, охватывающей в год не менее 136 тыс. детей.

Читайте также: В Новгородской области строят систему подготовки «людей цифровой экономики»