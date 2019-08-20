Венеция, Италия, , 16:07 — REGNUM

Из-за климатических изменений уровень Средиземного моря поднимается, и этот процесс, вероятно, продолжится, передает Mediaset во вторник, 20 августа, со ссылкой на сообщение итальянского Института геофизики и вулканологии.

Средиземное море (cc) William Neuheisel

В среднем к 2050 году уровень воды может подняться на 20 сантиметров в сравнении с нынешним уровнем, к 2100 году — на 57 сантиметров.

При этом в отдельных частях моря возможны более резкие изменения: к примеру, в лагуне Венеции к концу века уровень воды может подняться на 82 сантиметра.

Согласно второму сценарию, который смоделировали сотрудники института, уровень моря будет подниматься не столь быстро: на 17 сантиметров середине века и на 34 сантиметра — к 2100 году.