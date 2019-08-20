Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM

Самолет авиакомпании Scat совершил экстренную посадку в аэропорту Нур-Султана, сообщили 20 августа в пресс-службе комитета гражданской авиации Казахстана.

Самолет выполнял рейс Сания — Нур-Султан и в 16 часов 58 минут (13 часов 58 минут по московскому времени) благополучно совершил экстренную посадку в столичном аэропорту.

По данным диспетчерской службы аэропорта Сания, на взлётно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты резины. По предварительным данным, повреждение резины задних колес левой основной стойки произошло из-за наезда не неизвестный предмет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» со сработавшим датчиком отказа реверса двигателя.

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