Рим, , 15:55 — REGNUM

Обязательные уроки гражданского права могут вернуться в итальянские школы не в 2019, а только в 2020 году, передает Sky Tg 24 во вторник, 20 августа, со ссылкой на сообщение национальной ассоциации преподавателей.

Ранее Сенат Италии утвердил решение о возвращении уроков гражданского права, однако сообщение об этом не было в должный срок опубликовано в официальной правительственной газете.

Как сообщалось ранее, утвержденный Сенатом закон предполагает, что учить «ответственному гражданству» начнут с детского сада, уроки будут продолжены в начальной и средней школе. Минимальное количество учебных часов для изучения гражданского права — 33 в год (1 в неделю).

Среди тем для изучения — конституция и законы страны, институты ЕС и международные институты, история флага и гимна Италии, защита окружающей среды, а также «воспитание уважения к закону».