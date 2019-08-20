Москва, , 15:51 — REGNUM

В московские детские сады примут без справки об отсутствии у дошкольников контактов с инфекционными заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал, что детские поликлиники переживают нашествие родителей, которые приходят за этим документом. В 2018 году выдали 296 тыс. бумажных справок, их выдавали даже по воскресеньям 566 врачей.

Собянин отметил, что в Москве нет эпидемий инфекционных заболеваний, а если и кто-то подхватывает инфекцию, очаг её распространения ограничен пределами дома. Врачи считают, что реальный осмотр нужен считанному числу детей. Для того, чтобы определить эту группу, в Москве создали специальную информационную программу, где есть данные об очагах инфекций.

Мэр города добавил, что 2 сентября в детский сад можно приходить и без медицинской справки. Однако в первые две недели детей осмотрят медсёстры.

«Отмена обязательного получения бумажной справки об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями накануне нового учебного года является только первым шагом. В дальнейшем будем работать над тем, чтобы вообще отменить получение этой справки после перерывов в посещении детского сада в течение года», — написал Собянин.